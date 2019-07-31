Индийские депутаты приняли закон о запрете мгновенного развода

Верхняя палата парламента Индии одобрила закон, запрещающий мусульманскую практику «мгновенного развода» («тройной талак»). После вступления документа в силу такой развод станет уголовно наказуемым, сообщил Reuters.

За законопроект высказались 99 парламентариев, 84 выступили против, уточнил телеканал «Аль-Джазира». После подписания закона президентом, нарушителям будет грозить до трех лет тюрьмы.

Двумя годами ранее практику «тройного талака» запретил Верховный суд Индии.

«Мгновенный развод» — это расторжение брака без формальных процедур. Чтобы его совершить, мужчина-мусульманин должен трижды произнести слово «талак» (по-арабски «развод»).

Оппозиция, голосовавшая против приравнивания «тройного талака» к преступлению, заявила на дебатах, что закон направлен на «разрушение мусульманских семей», сообщила The Times of India.

В правящей Индийской народной партии, в свою очередь, заявили, что принятие документа — вопрос «гуманности и гендерной справедливости», также за ним стоит расширение прав и возможностей женщин.