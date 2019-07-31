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Индийские депутаты приняли закон о запрете мгновенного развода 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Верхняя палата парламента Индии одобрила закон, запрещающий мусульманскую практику «мгновенного развода» («тройной талак»). После вступления документа в силу такой развод станет уголовно наказуемым, сообщил Reuters.
За законопроект высказались 99 парламентариев, 84 выступили против, уточнил телеканал «Аль-Джазира». После подписания закона президентом, нарушителям будет грозить до трех лет тюрьмы.
Двумя годами ранее практику «тройного талака» запретил Верховный суд Индии.
«Мгновенный развод» — это расторжение брака без формальных процедур. Чтобы его совершить, мужчина-мусульманин должен трижды произнести слово «талак» (по-арабски «развод»).
Оппозиция, голосовавшая против приравнивания «тройного талака» к преступлению, заявила на дебатах, что закон направлен на «разрушение мусульманских семей», сообщила The Times of India.
В правящей Индийской народной партии, в свою очередь, заявили, что принятие документа — вопрос «гуманности и гендерной справедливости», также за ним стоит расширение прав и возможностей женщин.
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Комментарии
В мире , Общество , Законопроекты , Газета The Times , Reuters , Индия
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