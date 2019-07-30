Избиратели США считают Трампа расистом

Такого мнения придерживаются 51% респондентов, следует из опроса, проведённого социологическим центром Quinnipiac University. Противоположную точку зрения высказали 45% избирателей.

Среди чернокожих 80% опрошенных упрекнули главу государства в расизме. Большинство латиноамериканцев (55%) также говорили об этом. Половина белых избирателей (50%) таких проблем не заметили, а подтвердили их только 46%.

О поддержке импичмента американского лидера заявили 32% опрошенных, тогда как 60% отвергли этот вариант.