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Останки легендарного американского грабителя эксгумируют, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: The John Dillinger Museum
Останки знаменитого американского гангстера Джона Диллинджера извлекут из могилы в сентябре, для этого нужно будет поднять из земли 2,5 тонны бетона, сообщает Indianapolis Star.
Возглавлявший за грабежи и разбои список самых разыскиваемых американских преступников Диллинджер был застрелен агентами ФБР в Чикаго в 1934 году. По данным полиции, возглавляемая им преступная группировка причастна к ограблениям банков, нападению на полицейские участки и убийству 10 человек, в том числе сотрудника полиции. На похороны преступника, которому в тот момент был 31 год, в его родном штате Индиана собралось более 10 тысяч человек.
Родственники гангстера, озабоченные тем, что его останки могут быть похищены, положили на его гроб около 2,5 тонн бетона. Эксгумация останков на кладбище в Индианаполисе пройдет по запросу племянника Диллинджера, основания для нее не называются.
Как сообщает телеканал Fox News, процедура должна быть проведена до 16 сентября, а по ее завершении останки будут вновь захоронены.
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Комментарии
В мире , США , Джон Диллинджер , ФБР , Чикаго
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