Пока вы не уснули: почему россияне умирают в Анталье 

Названы сроки исчезновения Украины
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что из-за людей без опыта и образования, которые приходят к власти на Украине, страна может «не пережить» 2020 год. Такую точку зрения он выразил в программе «Большой вечер», выпуск опубликован на YouTube-канале NEWSONE.
Десятки россиян умерли в Анталье
Десятки россиян скончались в Анталье за семь неполных месяцев 2019 года, рассказал РИА Новости генеральный консул РФ там Олег Рогоза.
"Мне не за что краснеть": куда "сбежал" Порошенко
Семья бывшего президента Украины Петра Порошенко покинула страну на двух самолетах: один из них направился в ОАЭ, а другой — в Германию. Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на собственные источники в Госпогранслужбе.
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Валерия Гергиева мало интересует разгром его «Тангейзера» немецкой прессой. Об этом сам дирижер сообщил Daily Storm.
На прошлой неделе худрук Мариинского театра представил на Байройтском фестивале свою интерпретацию оперы Рихарда Вагнера и был раскритикован местной прессой.
США уличили в разработке «убийцы» «Цирконов» РФ
США могут работать над двумя засекреченными проектами гиперзвукового оружия, предположили эксперты в беседе с Aviation Week.
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Немецкий частный детектив Йозеф Реш заявил об отказе Нидерландов принять материалы его расследования катастрофы MH17. Как сообщает РИА Новости, Реш утверждает, что в его расследовании есть информация из «секретных документов».
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Чурбан
Молдавского бизнесмена и политика, мужа певицы Жасмин Илана Шора объявило в международный розыск молдавское МВД. Об этом сообщается на сайте ведомства.
США захотели сильнее ударить по экономике России
Сенатор США от Демократической партии Крис Ван Холлен и его коллега — республиканец Марко Рубио предложили внести в проект оборонного бюджета на 2020 год, который содержит поправку о введении санкций в отношении российского госдолга, дополнения. Соответствующее предложение направлено в комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей США, а также опубликовано на сайте сенатора Рубио.
Россиянка осталась без средств из-за чужих долгов
Приставы отняли все деньги у многодетной матери из Нальчика по вине Росреестра, рассказала «Кавказскому узлу» она сама.
Москву накроет дым от пожаров в Сибири
Глава противопожарного отдела российского «Гринписа» Григорий Куксин заявил, что дым от лесных пожаров в Сибири может накрыть Москву. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Умер Валерий Кокурин
Один из основоположников владимирской школы живописи Валерий Кокурин скончался в возрасте 88 лет. Об этом ТАСС заявил председатель Владимирского областного отделения Союза художников России Дмитрий Холин.