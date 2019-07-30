«Лгать — как дышать»: в чем глава МВД Украины обвинил Порошенко

Украины Глава МВД Арсен Аваков обвинил экс-президента страны Петра Порошенко в том, что тот «бессовестно лжет», говоря о противодействии полиции во время проведения парламентских выборов. По словам Авакова, сотрудники правоохранительных органов работали «на честные выборы», «на людей и на Украину». Ранее Порошенко заявил, что его партия могла бы занять второе место, если бы против него не была организована работа полиции.

Глава украинского министерства внутренних дел (МВД) Арсен Аваков обвинил во лжи экс-президента страны Петра Порошенко, который ранее заявил, что сотрудники полиции помешали ему победить на внеочередных выборах в Верховную раду

«Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него «была работа полиции». Полиция, как и МВД в целом, не работала против него, а работала на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину. Для него [Порошенко] лгать — как дышать», — написал украинский министр в фейсбуке.

Аваков отметил, что бывший глава Украины сам довел страну до того, «что люди очень захотели поверить не ему, лжецу, а любому честному человеку». «Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014 году, он в этом виноват», — уверен глава МВД.

По его мнению, те позитивные события, которые происходили в стране в последние годы, состоялись вопреки Порошенко, который во время своего президентства был сконцентрирован на борьбе за власть и деньги.

«Мне его не жаль. Жаль страну. А вот то, за что заслужил отвечать, — пусть отвечает», — написал Аваков.

Он добавил, что выступает в поддержку действующего украинского лидера Владимира Зеленского и пожелал ему успехов.

Ранее в интервью изданию «Украинская правда» экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что на внеочередных парламентских выборах, которые прошли 21 июля, против него и его партии «Европейская солидарность» работали полиция и организованные группы.

Кроме того, разговоре с украинским СМИ он отметил, что его партия могла бы занять лидирующие позиции, если бы не политические силы, которые отказались с ней объединяться.

«На сколько объективно мы могли претендовать? Гораздо больше. Это уже сейчас я могу это сказать. Но у нас был десяток политических сил, которые набирали от одного до трех процентов. Они понимали, что у них нет никаких шансов, но, руководствуясь то собственными амбициями, то любыми другими мотивациями, пошли, и 15-20 процентов голосов были рассеяны», — отметил Порошенко.

В частности, как пояснил политик, он имел в виду «Самопомощь», «Украинскую стратегию» премьер-министра Украины Владимира Гройсмана , «Свободу» и другие политические партии, которые участвовали в выборах в Верховную раду.

«У нас были все шансы занять второе место. Это было абсолютно реально. Речь идет о том, что в программных положениях резких различий не было. Де-факто это означает, что просто в угоду амбициям отдельных лидеров этих партий мы голоса демократических сил отдали или «Слуге народа», или «Оппоблоку», — добавил экс-президент Украины.

После обработки всех протоколов стало известно, что за партию украинского главы Владимира Зеленского «Слуга народа» проголосовали 43,16% избирателей. Второе место в рейтинге выбранных партий заняла «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко , которая набрала 13,05%. На третьем месте — партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 8,18% голосов. «Европейская солидарность» Порошенко по итогам выборов в Раду получила 8,1%. С учетом мажоритарных кандидатов эта политическая сила будет представлена в новом парламенте 25 депутатами. Официальные результаты выборов должны быть опубликованы Центральной избирательной комиссией Украины до 5 августа.

Между тем российский политолог Максим Жаров считает, что глава МВД Украины Арсен Аваков во время выборов в стране дал критикам Петра Порошенко «зеленый свет».

«Прямой работы украинской полиции против Порошенко и его партии во время выборов я не отметил, однако предвыборные поездки бывшего президента сопровождались скандалами с участием подконтрольных Авакову необандеровских группировок», — сказал политолог ФАН, предположив, что именно эти действия украинского министра и имел ввиду Порошенко, говоря о противодействии полиции.

«Теперь аналогичная проблема выстраивания взаимоотношений с необандеровцами встает и перед новым президентом Украины Зеленским и его партией «Слуга народа». Поэтому смена силовых министров декларируется Зеленским как первоочерёдная задача», — пояснил Максим Жаров.