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Страны СБ ООН созвали закрытое экстренное заседание 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Совет Безопасности ООН в четверг проведет закрытые консультации по ракетным пускам КНДР по инициативе Британии, Франции и Германии, сообщил источник в организации.
«Великобритания, Франция и Германия запросили встречу. Польша, председательствующая в СБ с августа, приняла решение о ее проведении в четверг, в первую половину дня (ориентировочно в 17.00 мск)», — передает его слова ТАСС.
Северная Корея в среду запустила две баллистических ракеты. Максимальная высота их полета составила 30 км. Также стало известно о появлении у КНДР новой подводной лодки.
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В мире , Оружие , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС , Германия , КНДР , Великобритания , Франция
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