Страны СБ ООН созвали закрытое экстренное заседание

«Великобритания, Франция и Германия запросили встречу. Польша, председательствующая в СБ с августа, приняла решение о ее проведении в четверг, в первую половину дня (ориентировочно в 17.00 мск)», — передает его слова ТАСС.

Северная Корея в среду запустила две баллистических ракеты. Максимальная высота их полета составила 30 км. Также стало известно о появлении у КНДР новой подводной лодки.