The Guardian (Великобритания): секретные СМС проливают свет на роль Великобритании на начальном этапе расследования связей Трампа с Россией

The Guardian (Великобритания) попала переписка высокопоставленных сотрудников В распоряжение газетыпопала переписка высокопоставленных сотрудников ФБР и MI5. Переписка позволяет проследить за началом расследования ФБР в отношении связей Трампа Россией , и ролью британской разведки в нем на ранних этапах. По словам осведомленного источника, в ФБР с российским вмешательством связывали и итоги другого голосования — о выходе Великобритании из ЕС

Как стало известно изданию «Гардиан», два представителя руководства разведки США и Великобритании в частной переписке говорили о своих опасениях по поводу «нашей странной ситуации», когда в 2016 году ФБР начало свое расследование в отношении того, состоял ли предвыборный штаб Дональда Трампа в сговоре с Россией.

По словам осведомленного источника, СМС-переписка между Эндрю Маккейбом (Andrew McCabe), бывшим в то время заместителем директора ФБР, и Джереми Флемингом (Jeremy Fleming), его тогдашним коллегой из МИ5 (MI5), а теперь главой британского Центра правительственной связи (GCHQ), свидетельствует и о том, что их обоих удивил результат референдума о членстве в ЕС, который некоторые американские чиновники сочли «тревожным сигналом».

По словам этого источника, учитывая, что Россию до этого считали страной, которая будет пытаться вмешиваться в выборы западных стран, некоторые в ФБР увидели в принятом решении о Брексите признак того, что действия России, возможно, были успешными.

Их переписка позволяет по-новому взглянуть на начало расследования ФБР в России и на то, как британская разведка на начальном этапе, по-видимому, сыграла ключевую роль.

По словам источника, в одном из СМС-диалогов в августе 2016 года Флеминг отметил, что сотрудники ФБР и MI5 «встретились по поводу нашей странной ситуации», что было завуалированным намеком на обсуждение действий России.

Маккейб и Флеминг обменивались СМС-сообщениями нечасто и в виде полунамеков, при этом в их переписке не было конкретных или секретных материалов, но после референдума, состоявшегося в июне 2016 года, их переписка по СМС была довольно регулярной.

Пресс-секретарь Маккейба от комментариев отказался.

В этой СМС-переписке делается акцент на актуальной для США теме — а именно, о роли иностранных разведслужб в решении ФБР начать расследование деятельности предвыборного штаба Трампа.

31 июля 2016 года ФБР начало тайное контрразведывательное расследование под кодовым названием «Кроссфаер Харрикэн» (Crossfire Hurricane) в связи с возможным сговором тогдашнего кандидата в президенты с Россией.

Со временем расследование взял на себя специальный прокурор Роберт Мюллер , который заявил, что Россия предпринимала «многочисленные, систематические действия с целью вмешательства в наши выборы».

В 448-страничном отчете Мюллера не приведены доказательства преступного сговора между кампанией Трампа и Россией, но в нем подтверждены случаи, когда Трамп пытался воспрепятствовать правосудию в ходе расследования, и подозрения в совершении правонарушений с президента не сняты.

Разведслужбы США и Великобритании часто обмениваются информацией, но в СМС-переписке между Маккейбом и Флемингом, по-видимому, отражено желание установить прямую связь, учитывая то, что по обе стороны Атлантики считали усиливающейся проблемой.

В своем СМС-сообщении о встрече в августе 2016 года Флеминг, судя по всему, намекал на Питера Стрзока (Peter Strzok), высокопоставленного сотрудника ФБР, который в том месяце летал в Лондон, чтобы встретиться с австралийским дипломатом Александром Даунером (Alexander Downer). Даунер согласился побеседовать с представителем ФБР о советнике предвыборного штаба Трампа Джордже Пападопулосе (George Papadopoulos), который сказал ему, что у России есть компромат на Хиллари Клинтон , принимавшей участие в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии . Впервые об этой встрече сообщила газета «Нью-Йорк Таймс».

Когда в ноябре 2017 года на заседании специального комитета Бориса Джонсона , тогдашнего министра иностранных дел Великобритании, спросили, сыграла ли Россия какую-либо роль в британских выборах, он заявил депутатам, что никаких признаков этого он не видел.

Когда в последующем его спросили, пыталась ли Россия сыграть роль, Джонсон ответил:

«Я не знаю, пыталась ли, но, насколько мне известно, никакой роли они не играли».

На фоне проводимого властями Великобритании расследования вопроса финансирования агиткампании в поддержку Брексита и возможного факта использования в рамках этого финансирования нелегальных пожертвований из-за рубежа появляется новая информация. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) расследует деятельность владельца страховой группы и политического донора Аррона Бэнкса (Arron Banks), которого избирательная комиссия Великобритании подозревает в том, что он не является «истинным источником» восьми миллионов фунтов стерлингов, направленных на финансирование кампании Leave.EU, выступавшей за выход из ЕС. Этот вопрос комиссия передала на рассмотрение NCA после того, как она заявила, что у нее есть «веские основания» для подозрений в совершении ряда уголовных преступлений.

Бэнкс заявил, что за этими восьмью миллионами фунтов стерлингов, которые он пожертвовал на неофициальную кампанию в поддержку Брексита, «нет никаких русских денег и никакого вмешательства».

В 2017 году «Гардиан» писала, что британские разведслужбы сыграли решающую роль, предупредив своих коллег в Вашингтоне о контактах между членами предвыборного штаба Трампа и сотрудниками российской разведки. По словам источника, близкого к британской разведке, в конце 2015 года британскому Центру правительственной связи GCHQ стало известно о подозрительном «общении» между деятелями, связанными с Трампом, и известными или предполагаемыми российскими агентами. Эти разведданные якобы были переданы США в рамках обычного обмена информацией.

С тех пор Стрзок и почти все высокопоставленные сотрудники ФБР (в том числе и Маккейб), которые участвовали в первоначальном расследование связей Трампа, ушли из ФБР. Во многих случаях их уволили чиновники Трампа якобы по причинам, не связанным с расследованием. В 2017 году Флеминг получил повышение и стал главой Центра правительственной связи.

Во время своего пребывания на посту замглавы MI5 Флеминг возглавлял службу по сбору разведданных и руководил подготовкой МИ5 к Олимпийским играм 2012 года. Он был назначен заместителем директора MI5 в 2013 году.