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В Госдуме осудили арест российского танкера на Украине 

RT на русском 1 час назад
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT решение украинского суда наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту Измаила.
«Изначально было ясно, что задержание носит провокационный характер. Это грубое нарушение норм международного права со стороны украинских властей. С нашей стороны необходимо применить соответствующие нормы уголовного права, в том числе, возможное вынесение данного вопроса на Совет безопасности ООН», — заявил депутат.
Швыткин также отметил, что данную ситуацию нельзя оставлять без ответа.
По словам политика, действия украинских властей не способствуют «установление конструктивных отношений между Москвой и Киевом».
Ранее украинский суд постановил наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту украинского Измаила, а также на изъятые при обыске документы.
Отмечается, что суд проверил законность действий военных прокуроров и следователей СБУ во время обыска российского танкера.
RT на русском: последние новости
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Комментарии132
В мире , Украина , Юрий Швыткин , Совбез ООН , СБУ , Госдума , Измаил
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