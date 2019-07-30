В Госдуме осудили арест российского танкера на Украине

«Изначально было ясно, что задержание носит провокационный характер. Это грубое нарушение норм международного права со стороны украинских властей. С нашей стороны необходимо применить соответствующие нормы уголовного права, в том числе, возможное вынесение данного вопроса на Совет безопасности ООН», — заявил депутат.

Швыткин также отметил, что данную ситуацию нельзя оставлять без ответа.

По словам политика, действия украинских властей не способствуют «установление конструктивных отношений между Москвой и Киевом».

Ранее украинский суд постановил наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту украинского Измаила, а также на изъятые при обыске документы.