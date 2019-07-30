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Россия ответила на арест танкера на Украине 

Рамблер 11 минут назад
Арест российского танкера на Украине нельзя оставлять без ответа. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин в комментарии RT.
Швыткин отметил, что задержание танкера изначально носило провокационный характер.
«Это грубое нарушение норм международного права со стороны украинских властей. С нашей стороны необходимо применить соответствующие нормы уголовного права, в том числе, возможное вынесение данного вопроса на Совет безопасности ООН», — призвал депутат.
Швыткин также подчеркнул, что инцидент с задержанием и арестом танкера не способствует установлению диалога между Москвой и Киевом.
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиас сообщил об аресте российского танкера Nika Spirit, который был задержан 25 июля в порту Измаил.
В мире , Украина , Юрий Швыткин , Совбез ООН , Госдума
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