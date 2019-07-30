Россия ответила на арест танкера на Украине

Швыткин отметил, что задержание танкера изначально носило провокационный характер.

«Это грубое нарушение норм международного права со стороны украинских властей. С нашей стороны необходимо применить соответствующие нормы уголовного права, в том числе, возможное вынесение данного вопроса на Совет безопасности ООН», — призвал депутат.

Швыткин также подчеркнул, что инцидент с задержанием и арестом танкера не способствует установлению диалога между Москвой и Киевом.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиас сообщил об аресте российского танкера Nika Spirit, который был задержан 25 июля в порту Измаил.