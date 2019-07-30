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ООН: Америка подвергнет Ассанжа пыткам 

360tv.ru 29 минут назад
Эксперт по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) Нильс Мельцер обратился к властям Британии и Швеции с просьбой не выдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа США. По его мнению, в Штатах журналисту грозят пытки.
Мельцер посетил Ассанжа в британской тюрьме в конце мая, после чего обратился к властям с просьбой о невыдаче Ассанжа.
«Я подчеркиваю свою самую серьезную озабоченность тем, что если господин Ассанж будет экстрадирован или иным образом сдан Соединенным Штатам, он подвергнется реальному риску пыток или других жестоких, бесчеловечных либо унижающих достоинство видов обращения и наказания», — говорится в письме Мельцера.
Спецдокладчик ООН также попросил для Ассанжа справедливого суда.
Мельцер опубликовал в Twitter официальные ответы. Так, в Швеции написали, что правительство не может комментировать текущее расследование, но оно «решительно опровергает» обвинения в том, что правоохранительные органы занимаются каким-то еще делом, кроме преступления, совершенного в их стране. Британия воздержалась.
Правительство США написало Мельцеру, что Штаты «очень серьезно относятся к своим обязательствам по международному праву прав человека». Спецдокладчика ООН заверили, что всем экстрадированным лицам предоставляются гарантии справедливого судебного разбирательства. В ответе США также говорилось, что они поддерживают свою «твердую приверженность» свободе СМИ и прессы «в соответствии с конституцией США» и международным правом.
В середине мая стало известно о новых обвинениях в отношении Ассанжа от США. Речь идет о шпионаже с целью получения секретов национальной безопасности, помощи и поддержке аналитика АНБ Челси Мэннинг, которая организовала утечку информации из военной разведки. По мнению американских властей, это сделало США менее защищенными. В Минюсте сказали, что Ассанжа могут приговорить к 175 годам тюрьмы.
Пока же он продолжает отбывать наказание в Британии за нарушение условий выхода под залог.
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Комментарии1
В мире , США , Нильс Мельцер , АНБ , Wikileaks , ООН , Минюст РФ , МВД , Швеция
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