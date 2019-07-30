Мэра города на юге Казахстана уволили после видео из Лондона

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник освободил от должности акима (мэра) Шымкента Габидуллу Абдрахимова, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Абдрахимову 44 года, он был назначен на должность акима Шымкента (на юге Казахстана) в июне 2018 года. На прошлой неделе Абдрахимов опубликовал на своей странице в Instagram видео из Лондона, откуда передал привет своим подписчикам, но отметил, что "все равно" любит Казахстан больше. На видеозаписи Абдрахимов заявил, что "надо жить и работать в Казахстане и путешествовать по всему миру". Ролик вызвал бурную реакцию в социальных сетях, некоторые пользователи обвинили Абдрахимова в хвастовстве и призвали быть скромнее. Позже он заявил, что был в Лондоне в командировке.

"Указом главы государства Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич освобожден от должности акима города Шымкента", — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте президента Казахстана.

По словам руководителя администрации президента Казахстана Крымбека Кушербаева, Абдрахимов исчерпал кредит доверия, который был ему оказан.

"Как подчеркнул глава государства Касым-Жомарт Токаев, сейчас самое главное — это диалог между народом и властью. Вы хорошо знаете, что Габидулла Абдрахимов получал поддержку и доверие руководства нашей страны. К сожалению, он недостаточно осознал это", — цитирует Кушербаева агентство Tengrinews.kz.

Кушербаев отметил, что руководители регионов должны быть настоящими слугами народа и вести себя подобающим образом.