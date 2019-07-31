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В США призвали начать расследование для импичмента Трампа 

RT на русском + ещё 9 29 минут назад
Фото: Reuters
Член палаты представителей США демократ Элиот Энгель призвал палату начать расследование для импичмента американского президента Дональда Трампа.
«Президент злоупотребил своими полномочиями в попытке сорвать законное расследование по поводу причастности России к его кампании», — цитирует Энгеля РИА Новости.
По словам политика, показания Роберта Мюллера предоставили свидетельства того, что «президент препятствовал осуществлению правосудия».
«Палата представителей должна начать официальное расследование для импичмента», — добавил он.
Ранее Дональд Трамп прокомментировал закрытие дела о взломе серверов Демпартии.
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В мире , США , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , РИА Новости
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