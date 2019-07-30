На популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян

Десятки россиян погибли в турецкой Анталье за последний год — об этом сообщил генконсул России в Анталье Олег Рогоза . По его словам, чаще всего люди оказываются не готовы к отдыху по состоянию здоровья и не соблюдают рекомендации врачей. В отпуске наши туристы злоупотребляют алкоголем, не соблюдают меры предосторожности на воде и во время экскурсий. Особое внимание генконсул призвал уделить безопасности детей, которых подстерегает еще больше опасностей.

Генконсул России в турецкой Анталье Олег Рогоза сообщил о возросшей смертности среди россиян, приехавших на отдых в турецкую Анталью в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками», — сообщил собеседник агентства.

По словам генконсула, виной тому, что россияне гибнут на курорте Турции , оказывается их неготовность трезво оценить состояние своего здоровья перед поездкой. Люди нередко оставляют без внимания рекомендации врачей — в первую очередь это касается пенсионеров, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата.

Несчастные случаи нередко происходят и с молодыми россиянами, которые на отдыхе часто злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны на воде, а также проявляют беспечность при выезде на экскурсии. Как отметил Рогоза, в связи с этим с каждым годом фиксируется все большее число инфарктов, инсультов и сердечных приступов.

Согласно данным консульства, только за последний год из Антальи в российские медучреждения были срочно эвакуированы восемь тяжелобольных. Для таких случаев страховые компании и Центр медицины катастроф «Защита» при Минздраве России прибегали к помощи санавиации.

«Чтобы отдых не обернулся трагедией, призываем наших граждан быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью и здоровью своих родных и близких», — подчеркнул Рогоза.

Особое внимание он предложил уделить досугу детей — по словам генконсула, обычно для них предусмотрены все условия, однако расслабляться родителям все равно не стоит:

«Как правило, в отелях Антальи стараются обеспечить максимально удобные условия для детского отдыха: обустраиваются специальные зоны, клубы, бассейны, пляжи и другая инфраструктура. Тем не менее настоятельно советуем родителям соблюдать меры предосторожности и не упускать из виду детей, даже если они находятся под присмотром в специализированных детских бассейнах».

Он также отметил, что при необходимости у туристов всегда есть возможность обратиться за помощью к врачу в отеле, в страховые компании, к представителям туроператора или в само генконсульство.

Ранее, 25 июля, в СМИ появилась информация о коллективной жалобе группы российских туристов из тридцати человек, которых не устроили ужасные условия отдыха в одном из пятизвездочных турецких отелей.

По словам отдыхающих, на курорте они столкнулись с отравлениями, кражами и жуткой антисанитарией, передает РЕН ТВ.

Как сообщает телекомпания, россияне заселились в гостиницу в рамках программы «фортуна» — эта система предполагает автоматическое распределение людей по отелям, в то время как они выбирают только класс отеля, тип питания, продолжительность тура и дату вылета. Российские туристы, испытавшие на себе все отрицательные стороны этой схемы, специально выбрали пятизвездочную гостиницу.

Однако, как выяснилось по прилету, даже это условие им не помогло: людей заселили в заброшенную гостиницу в глубине курортного города под названием «Club sunny world 5*». По словам отдыхающих, вместо обещанного «Все включено» они столкнулись с полной антисанитарией: плесенью на кафеле в ванной, отсутствием полотенец и света.

«Нас поселили вообще, по-моему, туда, где живет персонал, нас сожрали муравьи», — рассказала одна из туристок.

Наибольшее разочарование россиян ждало в ресторане:

«Мы боимся здесь есть, были зафиксированы отравления, с вызовом неотложки. Кто-то даже ходил в соседний отель, просил их покормить», — заявила другая отдыхающая порталу Life.

Кроме того, на странице «Club sunny world 5*» на сайте интернет-бронирования можно встретить и другие комментарии, которые заставляют задуматься о перспективах отдыха в Турции вообще. Так, по словам одного из пользователей, людям приходилось питаться кислыми овощами, а также самим протирать стаканы, которые бармены даже не утруждались отмывать от чужой помады.

«Адское чистилище. В этом отеле воруют абсолютно все. Уборку номера лучше производить самим, иначе будьте готовы к кражам», — написал мужчина в июне этого года.

Такой сервис турецкие курорты предоставляют, несмотря на популярность страны у российских туристов. Только этим летом, по данным сервиса Travelata.ru., более половины путевок (53%) граждане РФ купили именно в Турцию. При этом средняя стоимость поездки оказалась достаточно высокой — 98 тыс. рублей, что вдвое превышает средний чек на туры по российским побережьям (49 тыс. рублей).