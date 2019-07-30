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Новый король Малайзии взошел на трон вместо отрекшегося 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: EPA
В официальной монаршей резиденции в Куала-Лумпуре коронован султан — верховный правитель Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафы Биллах, наследный правитель малайзийского штата Паханг.
День присяги нового короля совпал с его 60-летием.
В истории независимой Малайзии он стал шестнадцатым королем. На торжественной церемонии присутствовало около 700 человек, в том числе представители королевских династий и члены правительства, сообщают местные СМИ.
День присяги совпал с 60-летием нового короля Малайзии.
В своей тронной речи коронованный правитель обещал приложить усилия для того, чтобы укрепить единство всех подданных Малайзии вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности, и поставить "благополучие людей превыше всего".
Присягу новому королю принес премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, передает ТАСС.
31 января В качестве монарха Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафы Биллах присягнул 31 января — после отречения короля Мухаммада V.
По неофициальным сообщениям в местных СМИ он оставил престол под давлением Совета правителей Малайзии, не одобривших его брак с россиянкой Оксаной Воеводиной.
Однако продлился он недолго: в середине июля стало известно, что они развелись.
Монарха в Малайзии, который в основном выполняет представительские функции, тайным голосованием избирает Совета правителей. В него входят наследственные султаны девяти из 13 штатов страны. Король занимает трон на пять лет без права переизбрания на второй срок подряд.
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В мире , Оксана Воеводина , ИТАР-ТАСС , Куала-Лумпур , Малайзия
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