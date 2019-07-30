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Украина отметит День независимости в новом формате 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина отметит 24 августа День независимости в новом формате. Об этом сообщил на брифинге во вторник глава Офиса президента страны Андрей Богдан.
"Украина будет отмечать День независимости в новом формате. Вместо традиционного парада на центральной улице будет марш достоинства. Это мероприятие в европейском стиле должно заложить основу новой традиции чествования тех, кем гордится Украина", — сказал Богдан.
Планируется, пояснил он, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск Вооруженных сил Украины, ветераны, медики, учителя, дипломаты и спортсмены. В марше примет участие и президент Владимир Зеленский, и руководство государства.
"Потом глава государства обратится к народу, потом пройдет грандиозный концерт", — заключил Богдан.
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