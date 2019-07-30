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Россию обвинили в перекрытии четверти Черного моя 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Власти России объявили опасной для судоходства более четверти площади Черного моря. Об этом сообщает «Украинский милитарный портал» со ссылкой на данные международных предписаний для мореплавателей.
По данным портала, речь идет о пяти районах общей площадью 118,5 тысяч квадратных километров. В предписаниях, в частности, говорится об опасности навигации в связи с проведением мероприятий боевой подготовки. «Фактически указанные районы перекрывают привычные и рекомендуемые международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украину, почти блокируя морское сообщение с этими странами», — отмечает издание.
Ограничения действуют с 24 июля до 19 августа. Последний раз Россия издавала подобные предписания перед началом учений Sea Breeze-2019. Тогда опасным для судоходства объявили район площадью восемь тысяч квадратных километров, где должна была расположиться одна из локаций маневров.
С 1 по 12 июля в Черном море прошли учения НАТО Sea Breeze-2019. В маневрах были задействованы 19 стран, 32 корабля и около тысячи человек личного состава морской пехоты. Российский МИД назвал их проведение «опасной идеей». Одновременно с Sea Breeze российские военные также провели плановые учения в Черном море. В мероприятии были задействованы около 10 кораблей, в том числе большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников». Экипажи отрабатывают маневры и сложные строи.
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В мире , Политика , МИД , НАТО
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