Россию обвинили в перекрытии четверти Черного моя

Власти России объявили опасной для судоходства более четверти площади Черного моря. Об этом сообщает «Украинский милитарный портал» со ссылкой на данные международных предписаний для мореплавателей.

По данным портала, речь идет о пяти районах общей площадью 118,5 тысяч квадратных километров. В предписаниях, в частности, говорится об опасности навигации в связи с проведением мероприятий боевой подготовки. «Фактически указанные районы перекрывают привычные и рекомендуемые международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украину, почти блокируя морское сообщение с этими странами», — отмечает издание.

Ограничения действуют с 24 июля до 19 августа. Последний раз Россия издавала подобные предписания перед началом учений Sea Breeze-2019. Тогда опасным для судоходства объявили район площадью восемь тысяч квадратных километров, где должна была расположиться одна из локаций маневров.