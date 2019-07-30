Плахотнюк отказался от мандата депутата

По его словам, он принял такое решение, потому что ему не хочется работать ни в одном из государственных институтов.

Он отметил, что не может выполнять свои обязанности на посту депутата, поэтому решил, что не имеет права занимать подобный пост.

Ранее олигарха Плахотнюка обвинили в контрабанде наркотиков в России.

Плахотнюк является бывшим депутатом и богатейшим бизнесменом Молдавии. В 2017 году его объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство.