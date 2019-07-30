Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Плахотнюк отказался от мандата депутата 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк заявил, что отказывается от мандата депутата парламента. Об этом он написал в фейсбуке.
По его словам, он принял такое решение, потому что ему не хочется работать ни в одном из государственных институтов.
Он отметил, что не может выполнять свои обязанности на посту депутата, поэтому решил, что не имеет права занимать подобный пост.
Ранее олигарха Плахотнюка обвинили в контрабанде наркотиков в России.
Плахотнюк является бывшим депутатом и богатейшим бизнесменом Молдавии. В 2017 году его объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство.
Газета.Ru: последние новости
О пытках заключенных в тайных тюрьмах СБУ рассказали в ЛНР Порошенко отказался прятаться и радовать Путина Зеленский уволил Короля Артура
В мире , СНГ , Владимир Плахотнюк , Демократическая партия США , Молдова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки россиян умерли в Анталье247
Умер Валерий Кокурин4
Человечество израсходовало все возобновляемые ресурсы199
Мужа Жасмин объявили в международный розыск31
Трагедия в детском лагере: Названа причина пожара
Видео
00:34
Началось серийное производство Су-57
Оружие Армия
01:03
Чуриковой стало хуже
Общество
01:45
Отвели в секту: Земфира о нападении фаната
Шоу-бизнес
03:23
Раскрыты детали жуткого убийства блогерши
Происшествия
08:15
Трагедия в детском лагере: Названа причина пожара
Пожары Происшествия
01:08
«До девятого этажа»: В Петербурге ударили фонтаны из-под земли
Происшествия
00:37
Порошенко отказался прятаться назло Путину
В мире
09:49
Названы самые востребованные рабочие специальности
Социология
01:15
Более миллиона гектаров: Красноярский край в огне
Пожары
00:32
Россия обратилась к ООН с предложением
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение