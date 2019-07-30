Forbes (США): больше нет реальных причин для антироссийских санкций

Forbes (США) . Первые санкции были за С точки зрения простой логики причин для санкций против России больше нет, считает. Первые санкции были за Украину , но их инициатор Порошенко провалился на выборах как эпический врун. Рашагейт стал поводом №2. Но эта гора родила мышь: у Мюллера речь идет о компаниях из РФ, которые что-то постили в Фейсбуке за суммы в тысячи раз меньше санкционных. Вот и весь криминал.

Больше нет причин подвергать Россию санкциям, кроме ненависти к этой стране из-за того, что ею руководит злодей и супер-Бонд Влад Путин.

Слухи о том, что сенатские ястребы типа Марко Рубио (Marco Rubio) нанесут по российскому государству и по гособлигациям санкционный удар, циркулируют на рынке с тех пор, как Трамп произнес слова присяги. Но сейчас расследование спецпрокурора закончено, и единственное, за что можно наказать русских по его результатам, это 13 «фабрик троллей», которые никак не повлияли на результаты выборов, и сотрудники которых никогда не увидят ни американского суда, ни американской тюрьмы. Итак, Россия оправдана и реабилитирована, по крайней мере, в глазах Уолл-стрит.

Как сказал менеджер хедж-фонда, следивший за этой историей, показания Мюллера стали полным провалом для демократов и всех прочих желающих связать Трампа со злодейкой Россией. Эта история закончилась окончательно, и как движущая сила рынка она уже не действует.

За день до того, как Мюллер дал показания в конгрессе о своем докладе на 400 с лишним страниц о кампании Трампа и русских, торгуемый инвестиционный фонд VanEck Russia уже выбросил на биржу большой объем ценных бумаг (более шести миллионов акций), и в среду его торговый объем составил 4,2 миллиона. К пятнице объем торгов фонда вырос до 5,5 миллиона акций, а цена за акцию составила 23,64 доллара.

C начала года и по сегодняшний день у России, как у формирующегося рынка, самые лучшие показатели. Меняющаяся в течение дня стоимость заложенных в акции фонда VanEck русских активов поднялись на 26%, в то время как у занимающей второе место Бразилии рост составил 18,9%. А фондовый индекс MSCI Emerging Markets вырос на 9,3%.

С лета 2014 года против российских нефтегазовых компаний и банков действуют американские и (до известного предела) европейские санкции, с той разницей, что Европа не вводила санкции против нефтегазовых фирм. Все санкции были введены из-за причастности России к сепаратистскому движению в Донбассе.

Да, это Украина. Помните такую страну?

Когда избрали Трампа, санкции из-за Украины быстро трансформировались в карательные меры за «избрание Трампа» посредством вмешательства в выборы. Мюллер в своем докладе сообщил, что российские компании, которые могли быть связаны с правительством в Москве (а могли и не быть) потратили несколько сотен тысяч долларов на объявления в Фейсбуке, причем половина этих объявлений появилась после выборов.

Вмешательство в выборы стало частью нового закона о санкциях, отменить который может только конгресс, но не Трамп своим президентским указом. К моменту принятия закона о санкциях Трамп пробыл президентом меньше года, и почти все демократы, а также немалое количество республиканцев считали, что Россия вступила в сговор с Трампом.

Другой причиной санкций стало то, что Россия занялась торпедированием любимого американского занятия на Ближнем Востоке — смены режимов, которую Вашингтон на сей раз захотел осуществить в Сирии.

Украина, Трамп, потом Сирия — мы использовали все это в качестве основания для закручивания гаек российским компаниям из нефтегазового сектора, таким как «Газпром» , а также государственным банкам России во главе со «Сбербанком» . Обе организации являются основой российской сырьевой экономики.

Для многих участников рынка появилась вполне реальная опасность, что раздраженный конгресс со временем лишит американских инвесторов возможности владеть облигациями «Сбербанка». Причем даже через такие фонды, как VanEck.

Очень немногие хотели даже говорить о такой перспективе.

Теперь, когда история с вмешательством в выборы закончилась, а расследование спецпрокурора завершено, единственной угрозой для России остается сочетание Украины и Сирии.

На Украине сейчас новая власть, которая настроена не так решительно против Путина, как бывший президент Петр Порошенко

Обстановка в Сирии может снова накалиться, и Россия будет поддерживать ее лидера Башара Асада . Но если не будет прямого военного столкновения США и России, на этом фронте не появится ничего нового, что могло бы вдохновить любящих санкции законодателей.

«Завершение расследования Мюллера уменьшает необходимость в дополнительных антироссийских санкциях со стороны американского конгресса», — говорит Федерико Кауне (Federico Kaune), занимающийся фиксированными доходами на развивающихся рынках в UBS Asset Management. Кауне предупреждает, что инвесторы сомневаются в усилении санкций, а поэтому рублевые оценки стоимости акций сейчас повышаются.

Конечно, на санкционном фронте всегда возможны сюрпризы. Нельзя сбрасывать со счетов то, что изящное искусство государственного управления может подложить свинью то здесь, то там. Или что Россия каким-то образом нарушит антииранские санкции, хотя сам Трамп уже подает знаки о своем желании вступить в переговоры с иранским правительством, как он уже это сделал с правительством Северной Кореи.

Иными словами, если не будет геополитического сюрприза со стороны Украины (что маловероятно), Сирии (что возможно) или Ирана (это тоже возможно), то усилению санкций против российских корпораций скоро придет конец. Это значит, что с пути инвестиций в Россию будет убрано существенное по значению препятствие.

Российской экономике удалось пережить санкционный шторм. Хорошая новость для России состоит в том, что ей в ближайшем будущем уже не придется думать, как преодолеть новые санкции.