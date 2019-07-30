Порошенко объяснил свой провал на выборах в Раду

Причиной поражения на парламентских выборах партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» стало противодействие других политических сил страны. Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда».

По его мнению, около десятка партий, не имевших шанса на выборах в Раду, могли бы объединиться с «Европейской солидарностью» благодаря схожести политических программ. В частности, это партия премьер-министра Владимира Гройсмана , добавил Порошенко. Он подчеркнул, что лидеры этих политических сил получали предложения об объединении.

«Но, руководствуясь то собственными амбициями, то любыми другими мотивациями, [они] пошли [на выборы], и 15-20 процентоа голосов были рассеяны [между ними]», — заявил бывший президент. «У нас были все шансы занять второе место», — добавил он.

Кроме того, уверен Порошенко, против «Европейской солидарности» работали полиция и некие «организованные группы».

Внеочередные выборы в парламент Украины состоялись 21 июля. Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» получила рекордную поддержку за всю историю независимой Украины — после подсчета более 93 процентов бюллетеней она набирает 43,14 процента голосов. Таким образом, политическая сила получила парламентское большинство единолично.

Партия «Европейская солидарность» заняла четвертое место с результатом в 8,12 процента голосов. Соцопросы показывали, что Порошенко является одним из лидером антипатий украинцев среди политиков.

Официально результаты выборов в Раду будут объявлены 5 августа.