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Трамп высказался о кумовстве при назначении сына президента Бразилии 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп будет рад, если послом Бразилии в США назначат сына президента — Эдуарда Болсонару. Американский лидер не считает это кумовством.
Так Трамп ответил на вопрос журналистов, встретившись с ними на Южной лужайке Белого дома после возвращения из Вирджинии. Трансляцию бесед вёл телеканал C-Span.
Нет, я не считаю, что это кумовство, потому что его сын очень помог ему в предвыборной кампании, его сын выдающийся, — поделился мнением американский президент.
Сейчас пост посла Бразилии в США свободен: его в апреле этого года покинул глава дипмиссии Сержиу Амарал. Жаир Болсонару завил, что не исключает назначения своего третьего сына на эту должность. В настоящее время Болсонару-младший возглавляет комитет по международным делам и национальной обороне нижней палаты парламента.
Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что собирается заключить с Бразилией соглашение о свободной торговле. По словам хозяина Белого дома, несмотря на взаимные пошлины, между США и южноамериканской страной сложились отличные отношения.
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Комментарии1
В мире , Дональд Трамп , Комитет госдумы по международным делам , Бразилия , США
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