Трамп высказался о кумовстве при назначении сына президента Бразилии

Президент США Дональд Трамп будет рад, если послом Бразилии в США назначат сына президента — Эдуарда Болсонару. Американский лидер не считает это кумовством.

Так Трамп ответил на вопрос журналистов, встретившись с ними на Южной лужайке Белого дома после возвращения из Вирджинии. Трансляцию бесед вёл телеканал C-Span.

Нет, я не считаю, что это кумовство, потому что его сын очень помог ему в предвыборной кампании, его сын выдающийся, — поделился мнением американский президент.

Сейчас пост посла Бразилии в США свободен: его в апреле этого года покинул глава дипмиссии Сержиу Амарал. Жаир Болсонару завил, что не исключает назначения своего третьего сына на эту должность. В настоящее время Болсонару-младший возглавляет комитет по международным делам и национальной обороне нижней палаты парламента.

Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что собирается заключить с Бразилией соглашение о свободной торговле. По словам хозяина Белого дома, несмотря на взаимные пошлины, между США и южноамериканской страной сложились отличные отношения.