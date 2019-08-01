Президент Бразилии пошутил про влюбленность в Трампа

Бразильский президент Жаир Болсонару пошутил про то, что все больше влюбляется в своего американского коллегу Дональда Трампа . Об этом пишет Folha de São Paulo.

Отмечается, что накануне Трамп сказал о том, что не рассматривает как кумовство назначение бразильским послом в США сына лидера Бразилии.

"После вчерашних похвальных слов от Трампа я с каждым разом все больше в него влюбляюсь", — заявил Болсонару.