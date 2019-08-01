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Президент Бразилии пошутил про влюбленность в Трампа 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Бразильский президент Жаир Болсонару пошутил про то, что все больше влюбляется в своего американского коллегу Дональда Трампа. Об этом пишет Folha de São Paulo.
Отмечается, что накануне Трамп сказал о том, что не рассматривает как кумовство назначение бразильским послом в США сына лидера Бразилии.
"После вчерашних похвальных слов от Трампа я с каждым разом все больше в него влюбляюсь", — заявил Болсонару.
В прошлом году Трамп сказал, что они с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном "влюбились друг в друга".
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В мире , Видео , Чен Ким , Дональд Трамп , Бразилия
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