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Порошенко отказался прятаться назло Путину 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается уезжать из страны и прятаться. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».
Отвечая на вопрос о политическом преследовании, бывший украинский лидер подчеркнул, что «ему не за что краснеть». «Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать. Если это будет политическое правосудие — я еще в 2014 году на фронте перестал бояться», — заявил Порошенко.
По его словам, попытка скрыться и уехать из страны стала бы большим подарком для президента России Владимира Путина. Бывший глава государства добавил, что считает именно российского лидера главным врагом. «На самом деле мой оппонент — не [действующий глава государства Владимир] Зеленский», — пояснил он.
Ранее в июле отмечалось, что главными врагами Зеленского являются Порошенко, а также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По словам политолога, у них есть мощная политическая мотивация, огромные ресурсы и надежный тыл в виде Кремля.
В марте бывший министр экономики страны Владимир Лановой утверждал, что Порошенко готовится к побегу из страны после выборов. По его словам, бывшему президенту придется отвечать за неудовлетворительное состояние армии, коррупцию, нарушение избирательного права и конституции государства.
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В мире , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Путин , Украинская правда
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