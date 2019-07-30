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СМИ: демонстранты в Гонконге нарушили работу метро 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Антиправительственные демонстрации в Гонконге во вторник нарушили работу метро, парализовав в утренний час пик движение поездов по оживленной зеленой ветке на полуострове Коулун.
Об этом сообщает местное телевидение.
Инцидент произошел на станции "Тяо Цзин Лин", которая служит пересадочным узлом для двух линий. Радикальные активисты заблокировали двери в поезде и нажимают кнопку вызова в вагонах. Это нарушило работу всей ветки.
Оператор железнодорожных сетей предложил пассажирам воспользоваться услугами наземного транспорта. Это уже второй подобный инцидент за последние дни.
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В мире , Другое , Происшествия , Гонконг
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