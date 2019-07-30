Назван пункт назначения покинувшего Украину Порошенко

По данным издания, они добирались до места назначения двумя самолетами. Так, 28 июля бывший украинский лидер, сын Алексей и его жена Юлия, а также внучка Елизавета вылетели на чартерном рейсе из Киева Стамбул . Через час тот же борт был отправлен в Дубай , после чего исчез из системы отслеживания.

На другом самолете улетели жена Порошенко Марина , его дочери Евгения и Александра и сын Михаил. Они вылетели 23 июля из Киева и приземлились в Мюнхене.

Как отмечала ранее «Украинская правда», бывший президент отправился на отдых. Источники уточняют, что политик и его семья проводят отпуск в Турции. Перед отлетом экс-президент написал заявление об отказе от предоставляемой государством охраны.