Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский уволил Короля Артура 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: РИА «Новости»
Украинский лидер оставил без работы Артура Короля, который занимал должность главы Миловской районной государственной администрации Луганской области. Об этом пишет "Strana.ua" со ссылкой на соответствующий документ.
В документе говорится, что Короля уволили, так как закончились полномочия президента Украины.
"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности", — уточняется в заявлении.
Стоит отметить, что до этого Король Артур был экс-начальником Луганского погранотряда.
Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области.
Газета.Ru: последние новости
В России оценили планы партии Зеленского по созданию префектур Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судей У Зеленского назвали способ возвращения Крыма
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ нашла союзника для военного сотрудничества26
Когда россиян оставят без бумажных паспортов45
Раскрыты маневры секретного корабля-убийцы США7
Россиянка осталась без средств из-за чужих долгов3
Против Порошенко возбудили уголовное дело72
Видео
01:13
На Украине начали борьбу за умы россиян
В мире Украина
00:54
Иран позвал Россию в Ормузский пролив
Армия В мире
01:20
Гергиева освистали в Германии
Общество
00:19
В Москве арестовали участника незаконной акции
Происшествия
03:19
Губернатор отказал жителям в сигаретах после паводка
Общество
03:57
В МЧС ответили на слова о бесполезности тушения пожаров
Происшествия Пожары
00:58
На Украине назвали способ возвращения Крыма
В мире Украина
00:57
Названо имя перевозившего «Бук» из дела MH17
В мире Украина
02:44
Экс-замглавы ФСИН узнал срок
Происшествия
00:27
В США назвали первого заказчика С-500
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение