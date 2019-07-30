Зеленский уволил Короля Артура

Украинский лидер оставил без работы Артура Короля, который занимал должность главы Миловской районной государственной администрации Луганской области. Об этом пишет "Strana.ua" со ссылкой на соответствующий документ.

В документе говорится, что Короля уволили, так как закончились полномочия президента Украины.

"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности", — уточняется в заявлении.

Стоит отметить, что до этого Король Артур был экс-начальником Луганского погранотряда.

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области.