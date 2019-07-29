Послание Европе: Джонсон начинает конфронтацию с ЕС

Правительство Британии начало подготовку к выходу из ЕС без сделки, несмотря на заверения Бориса Джонсона в том, что он заключит новую. После его назначения на пост премьер-министра Евросоюз в очередной раз подчеркнул, что не готов вносить изменения в уже существующее соглашение. Переговоры между Лондоном и Брюсселем рискуют вылиться в противостояние, а возможность «жесткого» Brexit растет с каждым днем премьерства Джонсона.

После того, как Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании , Лондон начал готовить почву для «жесткого» Brexit.

Как сообщает The Guardian, британский лидер, готовясь к выходу из Евросоюза без сделки, намерен провести рекламную кампанию, которая обойдется не менее чем в 100 млн фунтов (более $120 млн).

Уточняется, что вскоре должен быть обнародован план дополнительных расходов на подготовку «жесткого» Brexit в размере 1 млрд фунтов, десятая часть от которых пойдет на рекламу.

Как отмечает издание, это будет самая масштабная кампания, начиная со времен Второй мировой войны.

Тем временем правительство Джонсона уже начало усиленную подготовку к выходу из ЕС.

Глава Министерства финансов Великобритании Саджид Джавид в своем твиттере рассказал о том, что попросил ведомство «немедленно ускорить подготовку к Brexit без сделки».

«Через 95 дней мы не будем в составе ЕС. Если мы не сможем выйти без хорошей сделки, мы выйдем без нее», — написал политик.

Координатор подготовительной работы правительства к Brexit без соглашения Майкл Гоув также заявил о вероятности отсутствия сделки.

«Мы все еще надеемся, что они передумают, но мы должны исходить из предположения, что этого не произойдет… No deal сейчас очень реальная перспектива, и мы должны убедиться, что мы готовы», — говорится в заявлении политика в Sunday Times.

Еще недавно Борис Джонсон заверял британцев, что сценарий «жесткого» Brexit маловероятен. Выход Соединенного Королевства из состава ЕС 31 октября — первое и самое главное обещание премьер-министра.

«Мы заключим новое, лучшее соглашение, которое позволит нам воспользоваться максимальным количеством возможностей, которые дает Brexit, и построить новое захватывающее партнерство с другими странами Европы на основе свободной торговли и взаимной поддержки.

Я совершенно уверен, что мы решим эта задачу за 99 дней. Но знаете что? Нам не придется ждать 99 дней, потому что британский народ устал от ожидания, и пришло время действовать, принимать решения, уверенно вести страну вперед и менять ее к лучшему», — сказал Джонсон, впервые обращаясь к нации в качестве премьер-министра.

Именно самоуверенность политика привела его к вершине политической карьеры в Британии, однако с момента его вступления в должность из Евросоюза поступали заявления о недопустимости пересмотра соглашения.

25 июля председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер провел телефонный разговор с Джонсоном. Как сообщает телеканал Sky News, Юнкер «подтвердил позицию ЕС о том, что соглашение о выходе является лучшей и единственно возможной сделкой».

То же заявила и представитель Еврокомиссии Мина Андреева: «Мы следили за выступлением премьера Джонсона, но я не стану комментировать каждый пункт его выступления. Мы, конечно, с удовольствием подтвердим позицию ЕС, которая не изменилась… Мы не станем возобновлять переговоры по соглашению».

Французский государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Амели де Моншален, анонсируя встречу Джонсона и президента Франции Эммануэля Макрона , тоже заявила, что ЕС не станет вносить изменения в соглашение.

«Если Великобритания хочет выйти из ЕС и хочет это сделать в упорядоченной манере, то лучшее, что у нас есть, — это соглашение», — отметила госсекретарь. Она также добавила, что существующая сделка — «результат двухлетней работы команды [главного переговорщика ЕС по Brexit] Мишеля Барнье и британской команды».

Сам же Барнье уже отреагировал на речь Джонсона, в очередной раз подчеркнув, что не пойдет навстречу ему в этом вопросе. Свою позицию он обозначил в письме европейским дипломатом, которое оказалось в распоряжении Sky News.

«Вариант с отсутствием сделки никогда не будет выбором ЕС, но мы все должны быть готовы ко всем сценариям», — сказал Мишель Барнье.

С приходом Джонсона на пост премьера Британии в отношениях между Лондоном и Брюсселем начинается новая глава, которая может ознаменоваться началом открытого противостояния между сторонами. Так, например, в обращении премьер-министра Соединенного Королевства Барнье разглядел угрозы в адрес ЕС: по мнению политика, Джонсон попытался «оказать давление на единство 27 членов ЕС».

«С нашей стороны остается важным сохранять спокойствие, придерживаться наших принципов и руководящих положений, а также продемонстрировать солидарность и единство», — добавил он.

Политик также назвал неприемлемым требование Джонсона изменить пункт соглашения о механизме ирландского «бэкстоп» — основной причины провала сделки.

В соглашении прописано, что после выхода Британии Северная Ирландия останется в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка до тех пор, пока Лондон и Брюссель не согласуют иной способ сохранения прозрачной границы. До тех пор таможенные правила и правила общего рынка ЕС по сути продолжат действовать на всей территории Соединенного Королевства.

В Британии серьезно обеспокоены, что Брюссель будет намеренно тянуть время с поиском решения, чтобы сохранять Северную Ирландию под своим влиянием. В результате этих манипуляций Великобритания, вышедшая из состава ЕС, попадет в зависимость от союза.

Несмотря на поступающие из Брюсселя заявления, Джонсон продолжает настаивать на своем.

«Что я хочу сделать, так это абсолютно четко дать понять, что «бэкстоп» мертв, и что его нужно изъять [из соглашения с ЕС], — сказал политик Sky News. — Это послание я направляю своим европейским друзьям, и я весьма уверен в том, что мы этого достигнем».

При этом Brexit без сделки приведет к появлению физической границы между Ирландией и Северной Ирландией, что может вновь поднять проблему сепаратизма. Против этого выступает как Лондон, так и Брюссель.

«Соглашение страстной пятницы (1998 года) и система европейских законов позволили достичь мира в Ольстере, устранить противоречия, имевшиеся между двумя (католической и протестантской) общинами. Brexit фундаментально изменит эту ситуацию, и, разумеется, люди задумаются о будущем», — заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар 26 июля на конференции «Глобальный кризис» в Глентис.

Для Британии последствия «жесткого» Brexit не ограничиваются территориальным вопросом. По предварительным прогнозам, отсутствие сделки обойдется Соединенному Королевству в 250 млрд фунтов, в последующие 15 лет ВВП упадет на 10%.

Конфедерация британской промышленности ранее заявила, что что выход из ЕС с соглашением необходим для защиты экономики и рабочих мест. В противном случае Brexit затронет 24 из 27 областей экономики Великобритании. Почти наверняка возникнут проблемы со снабжением продовольствием и медикаментами из Европы, если только Брюссель не пойдет на некоторые уступки.

Британскому правительству придется также немедленно решать вопрос с Северной Ирландией. О последствиях, с которыми может столкнуться Лондон, предупредил ирландский премьер.

«Североирландцы должны будут покинуть Евросоюз в составе Соединенного Королевства, несмотря на то, что в большинстве своем они голосовали против Brexit на референдуме 2016 года, — сказал Лео Варадкар. — Думаю, разумно предположить, что после этого в Северной Ирландии начнут больше задумываться об идее объединения острова».

Кроме того, беспорядочный Brexit может привести к досрочным выборам в Великобритании, на которых шансы консерваторов весьма невысоки. К слову, пока правительство Джонсона готовится к выходу без сделки, палата общин пытается предпринять меры, которые помешают премьер-министру пойти на этот шаг.

В середине июля депутаты проголосовали за поправку, которая должна помешать главе правительства приостановить работу парламента, чтобы не дать депутатам заблокировать Brexit без сделки. Весной палата общин уже поступила аналогичным образом.

Тем не менее, Борис Джонсон решил испытать на европейских чиновниках новую стратегию: чтобы переговоры были успешными, нужно быть готовым уйти. К слову, практически все кандидаты на пост премьера считали, что новый этап переговоров с Брюсселем возможен.

«Я не встречал ни одного европейского лидера, который не хочет заключить сделку, и, если вы поставите перед ними кого-то, с кем они готовы вести переговоры, кого-то, кому они доверяют — никто не заключит сделку с тем, кому не доверяют — я тот человек», — говорил экс-глава МИД и главный конкурент Джонсона Джереми Хант

Доля правды в его словах действительно есть. Каждый европейский лидер и чиновник, говоря о Brexit, подчеркивает, что выход без сделки — нежелательный вариант. Борис Джонсон и Джереми Хант выстроили свои предвыборные кампании, основываясь на утверждении, что Тереза Мэй просто не смогла продавить свои условия в переговорах с ЕС.

Обращаясь к нации, Джонсон списал неудачи предшественницы на «нерешительные действия».

«Несмотря на все ее попытки, стало ясно, что и дома, и за рубежом есть пессимисты, которые думают после трех лет нерешительных действий, что эта страна стала пленником старых споров 2016 года, и что на родине демократии мы не способны проявить уважение к демократическому мандату», — сказал премьер.

Сегодняшнее правительство Британии, судя по всему, уверено, что, проявив настойчивость и бескомпромиссность, добьется больших успехов в переговорах с Брюсселем, который также не желает иметь дело с последствиями «жесткого» Brexit.

Если Британия выйдет из ЕС без сделки, то потеряет доступ к торговле с 27 странами, в то время как 27 стран потеряют доступ к торговле с одной. При этом стоит также учитывать, что экономические потери не будут равномерно распределены между 27 членами ЕС, отмечает The Independent.

Так, например, Нидерланды, Франция и Бельгия потерпят больший урон, нежели страны с меньшим количеством прямых связей с Великобританией. Однако основной удар возьмет на себя именно Ирландия. Большая часть торговли в эту страну проходит через Великобританию, из-за чего Дублин крайне уязвим, даже если не брать в расчет вопрос разделения границы.

В начале июля правительство Ирландии представило план действий в случае беспорядочного Brexit. В документе сообщается, что при таком варианте развития событий бюджет страны понесет потери в размере €6,5 млрд, что станет «беспрецедентным событием для Ирландии».

Вскоре The Times со ссылкой на источники в Евросоюзе сообщила, что ЕК разрабатывает меры для компенсации экономического ущерба Ирландии в результате «жесткого» выхода. По информации издания, Брюссель готов потратить столько, сколько понадобится, чтобы оказать помощь Дублину, однако, точная сумма не называется.

Заставят ли последствия, с которыми столкнется Ирландия при «жестком» Brexit, вернуться ЕС за стол переговоров, неизвестно. В Брюсселе действительно хотели бы избежать такого варианта развития событий, однако на сегодняшний день Евросоюз не подает никаких сигналов о смягчении своей позиции.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО , директор Центра европейской информации Николай Топорнин , тот факт, что еврочиновники уже начали подготовку к Brexit без сделки, говорит о готовности ЕС к такому варианту. Однако, даже при реализации подобного сценария, без договора стороны все равно не смогут обойтись.

«Все эти вопросы встанут сразу 1 ноября. И как их решить? Надо садиться за стол переговоров и начинать с чистого листа, каждый вопрос обговаривать отдельно. По сути, они все равно возьмут это соглашение и будут пункт за пунктом его прорабатывать и выделять в отдельный какой-то вид документа. По всем вопросам они все равно должны договориться, нельзя так выйти и возвести границы», — отмечает Топорнин.

Впрочем, подобный сценарий может быть даже выгоден Брюсселю — переговоры после 31 октября будут проходить уже при других обстоятельствах. Кроме того, в ноябре Джонсон будет вести переговоры уже с новыми европейскими чиновниками. Срок полномочий нынешнего главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера истекает в конце октября, на его место избрана глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Неизвестно, какую линию в переговорах с Лондоном выберет она.

«Какие-то есть в этом соглашении компромиссные положения, которые идут навстречу пожеланиям Великобритании. Когда они начнут с чистого листа, кто знает, на какие позиции стороны выйдут. Потом, когда у них терпение подойдет к концу и они поймут что это уже вредит имиджу Евросоюза, вредит его монолитности и стройности, когда они поймут, что это может повлечь за собой какие-то поползновения со стороны других государств, тогда они уже будут занимать совсем другую позицию, более жесткую и по ряду вопросов будут просто диктовать свою волю, — считает Николай Топорнин.