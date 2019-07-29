Против Порошенко возбудили уголовное дело

Дело возбуждено после заявления экс-главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко, который покинул Украину в 2015 году после возбуждения на него уголовных дел.

Чернушенко обвиняет Порошенко в незаконном вмешательстве в судебный процесс и давлении на судей.

В заявлении Чернушенко детально описывает, как Петр Порошенко и замглавы его администрации Алексей Филатов лично требовали у него вынесения неправосудных решений в отношении невиновных.

В частности, Чернушенко заявил, что в 2015 году активы компании «Нефтегаздобыча», принадлежавшей Ринату Ахметову , были арестованы по заказу Порошенко с целью получения отступных в 130 миллионов долларов.

По его словам, Филатов требовал оставить без изменений решение Печерского суда о наложении ареста на имущество «Нефтегаздобычи».

Однако Апелляционный суд все же отменил это решение, после чего началось уголовное преследование Чернушенко.