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Против Порошенко возбудили уголовное дело 

Рамблер + ещё 8 26 минут назад
Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Страна.ua».
Дело возбуждено после заявления экс-главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко, который покинул Украину в 2015 году после возбуждения на него уголовных дел.
Порошенко покинул Украину
Чернушенко обвиняет Порошенко в незаконном вмешательстве в судебный процесс и давлении на судей.
В заявлении Чернушенко детально описывает, как Петр Порошенко и замглавы его администрации Алексей Филатов лично требовали у него вынесения неправосудных решений в отношении невиновных.
В частности, Чернушенко заявил, что в 2015 году активы компании «Нефтегаздобыча», принадлежавшей Ринату Ахметову, были арестованы по заказу Порошенко с целью получения отступных в 130 миллионов долларов.
По его словам, Филатов требовал оставить без изменений решение Печерского суда о наложении ареста на имущество «Нефтегаздобычи».
Однако Апелляционный суд все же отменил это решение, после чего началось уголовное преследование Чернушенко.
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В мире , Видео , Украина , Ринат Ахметов , Алексей Филатов , Петр Порошенко , Киев
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