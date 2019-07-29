Трампа призвали ввести новые санкции против России

Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России. Об этом сообщает Washington times.

Отмечается, что депутаты выступили с таким предложением из-за отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Уточняется, что соответствующее письмо главе США отправили демократ Элиот Энгел и старший республиканец Майкл Маккол.

Они выразили обеспокоенность тем, что отравление в Солсбери произошло более года назад, а вторая волна санкций так и не последовала.

Кроме того, члены комитета палаты представителей заявили, что отсутствие санкций в отношении России не соотвествует американскому законодательству.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео выступил за диалог с Россией по ядерному оружию.