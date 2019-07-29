Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России. Об этом сообщает Washington times.
Отмечается, что депутаты выступили с таким предложением из-за отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Уточняется, что соответствующее письмо главе США отправили демократ Элиот Энгел и старший республиканец Майкл Маккол.
Они выразили обеспокоенность тем, что отравление в Солсбери произошло более года назад, а вторая волна санкций так и не последовала.
Кроме того, члены комитета палаты представителей заявили, что отсутствие санкций в отношении России не соотвествует американскому законодательству.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео выступил за диалог с Россией по ядерному оружию.