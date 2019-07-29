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Трампа призвали ввести новые санкции против России 

Газета.Ru + ещё 3 36 минут назад
Фото: Reuters
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России. Об этом сообщает Washington times.
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Отмечается, что депутаты выступили с таким предложением из-за отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Уточняется, что соответствующее письмо главе США отправили демократ Элиот Энгел и старший республиканец Майкл Маккол.
Они выразили обеспокоенность тем, что отравление в Солсбери произошло более года назад, а вторая волна санкций так и не последовала.
Кроме того, члены комитета палаты представителей заявили, что отсутствие санкций в отношении России не соотвествует американскому законодательству.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео выступил за диалог с Россией по ядерному оружию.
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