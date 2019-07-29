Названо имя перевозившего «Бук» из дела MH17

Украинские СМИ назвали имя водителя автотягача, на котором, по данным СБУ, был перевезен зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший малазийский Boeing в Донбассе. Об этом сообщает «Дождь».

По данным «Украинских новостей», водителя зовут Дмитрий Куприян («Батя»), он был ближайшим соратником экс-министра обороны самопровозглашеной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова). Куприяну 72 года, его должность в ДНР называлась «начальник службы тыла», он выполнял указания Гиркина по материально-техническому, продовольственному и военному обеспечению ополченцев Донбасса.

Куприян был задержан в декабре 2015 года на российско-украинской границе и приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о содействии террористической организации. По данным издания, он вышел на свободу 20 июня 2019 года.

«Украинские новости» утверждают, что за три дня до крушения MH-17 «Батя» изъял тягач у частного предпринимателя в Донецке. В СБУ сообщали, что его опознали благодаря видео, на котором «Бук» перемещают по Донецку с помощью тягача.