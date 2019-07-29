На Украине назвали способ возвращения Крыма

В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич считает, что Киев должен инициировать создание международной переговорной площадки, на которой будет обсуждаться возвращение полуострова в состав Украины. Об этом он сказал в интервью изданию «Сегодня.ua».

По его словам, в этом переговорном формате могут принять участие Великобритание и США, «потому что эти государства гарантировали нашу безопасность» в рамках Будапештского меморандума, а также Германия и Франция, «потому что эти государства уже включились в решение ситуации по Донбассу». Кроме того, он допускает участие в новом формате Турции.

«Это можно обсуждать. Однако сначала Украине нужно выйти с такой инициативой», — говорит Кориневич.

При этом он отмечает, что в первое время переговорная площадка может существовать без участия России. Среди других способов, которыми Украина намерена добиваться возвращения Крыма под свою юрисдикцию, Кориневич называет санкционное давление на компании, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

В июне сам Зеленский заявил, что его общение с президентом России Владимиром Путиным могло бы начаться с фразы: «Донбасс и Крым — это Украина». Он подчеркнул, что надеется на возвращение полуострова под контроль Киева. Позже он записал видеообращение, в котором предложил Путину провести встречу, чтобы обсудить, «чей Крым и кого там нет на Донбассе».

11 июля по инициативе Киева Путин и Зеленский провели телефонный разговор. Они обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон, а также продолжение контактов в «нормандском формате». Об обсуждении вопроса Крыма ни одна из сторон не сообщила.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума. Киев считает Крым своей территорией, находящейся под российской оккупацией. Россия настаивает, что процесс присоединения Крыма соответствовал нормам международного права.