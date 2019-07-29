Пока вы не уснули: На Украине требуют санкций за Крымский мост 

На Украине потребовали санкций за Крымский мост
Представитель президента Украины Антон Кориневич, занимающийся вопросами Крыма, призвал привлечь международные компании к ответственности из-за Крымского моста.
Зеленский перекроит СБУ
Служба безопасности Украины будет реформирована — станет бороться исключительно со шпионами. Об этом в эфире 24 канала заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе
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Замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские морские пехотинцы устроили бунт, требуя улучшения материального обеспечения личного состава. Выступление Басурина опубликовано на YouTube.
Понаехали: мигранты строят новую Россию
Политолог Георгий Бовт заявил, что постоянно растущий приток мигрантов рано или поздно покроет убыль населения РФ, мигранты станут неотъемлемой частью российского общества, привнесут в него свои обычаи, культуру, порядки и традиции.
Что не так с электронными паспортами
Каждый третий россиянин не хочет перехода на электронные паспорта. Они не слишком надежны, и не везде их смогут принять, не говоря уже о возможной утечке данных владельца. Тем не менее, с 2022 года власти намерены прекратить выдачу бумажных паспортов.
За что россиян могут лишить пенсии
Пенсии порой переплачивают и заставляют возвращать. Об этом, а также о том, как этого избежать, «Российской газете» рассказали в Пенсионном фонде России.
Как изменится жизнь россиян с августа
Рост пенсий, упрощение регистрации машин, отмена зарплатного рабства и счетчиков в ветхих домах — «Парламентская газета» перечислила законы, которые вступят в силу в августе.
Для водителей придумают новое наказание
Законопроект, внесенный в Госдуму депутатами от ЛДПР, предусматривает наказание за оставление места ДТП в виде штрафа или лишения прав на срок до 1.5 лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу одного из авторов проекта Ярослава Нилова сообщает РИА «Новости».
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ экс-чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».