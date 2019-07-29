Отказ ряда стран ЕС выдавать шенгенские визы жителям Крыма по паспортам, полученным после 2014 года, нарушает права граждан на свободное передвижение, противоречит международным стандартам в сфере прав человека и является политически мотивированным, заявили в посольстве РФ в Великобритании.
Консульства и визовые центры США и стран ЕС не выдают визы крымчанам по российским загранпаспортам, выданным в Крыму. Все визовые операции жители полуострова могут совершить только на Украине по украинским документам либо по российским загранпаспортам, выданным в других регионах страны.
Комментируя ситуацию с выдачей шенгенских виз жителям Крыма, пресс-секретарь посольства РФ подчеркнул, что таким образом западные страны "продолжают свои попытки наказать жителей Крыма за их волю к самоопределению, выраженную на референдуме в 2014 году".
"Мы рассматриваем эти действия как нарушение основных личных прав российских граждан, проживающих на Крымском полуострове, в частности, их неотъемлемое право на свободу передвижения. Это идет вразрез с международными стандартами в сфере прав человека, обычно так ревностно защищаемыми европейскими представителями. Более того, эти меры нарушают ряд нормативных актов ОБСЕ и самого Европейского союза", — отметили в диппредставительстве.
"Тот факт, что ограничения распространяются на всех жителей Крыма, является явным признаком дискриминации по политическим мотивам", — заключили в посольстве.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".