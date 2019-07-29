Посольство России в Британии осудило невыдачу виз жителям Крыма

Великобритании. Отказ ряда стран ЕС выдавать шенгенские визы жителям Крыма по паспортам, полученным после 2014 года, нарушает права граждан на свободное передвижение, противоречит международным стандартам в сфере прав человека и является политически мотивированным, заявили в посольстве РФ

Консульства и визовые центры США и стран ЕС не выдают визы крымчанам по российским загранпаспортам, выданным в Крыму. Все визовые операции жители полуострова могут совершить только на Украине по украинским документам либо по российским загранпаспортам, выданным в других регионах страны.

Комментируя ситуацию с выдачей шенгенских виз жителям Крыма, пресс-секретарь посольства РФ подчеркнул, что таким образом западные страны "продолжают свои попытки наказать жителей Крыма за их волю к самоопределению, выраженную на референдуме в 2014 году".

"Мы рассматриваем эти действия как нарушение основных личных прав российских граждан, проживающих на Крымском полуострове, в частности, их неотъемлемое право на свободу передвижения. Это идет вразрез с международными стандартами в сфере прав человека, обычно так ревностно защищаемыми европейскими представителями. Более того, эти меры нарушают ряд нормативных актов ОБСЕ и самого Европейского союза", — отметили в диппредставительстве.

"Тот факт, что ограничения распространяются на всех жителей Крыма, является явным признаком дискриминации по политическим мотивам", — заключили в посольстве.