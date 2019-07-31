Трамп намерен заключить с Россией сделку по контролю за вооружениями

Ранее помощник американского лидера Джон Болтон подтвердил выход США из ДРСМД, который намечен на 2 августа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в администрации рассчитывают на достижение договоренностей с российской стороной в сфере контроля над вооружениями.

Ранее помощник американского лидера Джон Болтон подтвердил выход США из ДРСМД, который намечен на второе августа. Также советник подчеркнул, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2021 году, не будет продлен, поскольку имеет недостатки.

«Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями», — заявил Трамп в интервью телеканалу C-SPAN.

Болтон накануне также подтвердил, что Вашингтон рассчитывает на заключение нового соглашения между Москвой и Пекином в этой сфере.

СНВ-3 на сегодняшний день является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он был подписан сторонами в 2010 году. Ранее американская администрация не заявляла о том, что намерена продлевать договор. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова обсуждать данный вопрос.