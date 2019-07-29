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США рассчитывают на «творческие идеи» Киева по урегулированию в Донбассе 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американская администрация рассчитывает на то, что появление нового руководства Украины приведет к выдвижению более творческих идей по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в понедельник в Экономическом клубе Вашингтона.
"Мы взаимодействуем с новым правительством Украины. Они только что, на прошлой неделе, провели парламентские выборы, [у них] новый президент. Надеюсь, это приведет к появлению ряда более творческих идей относительно того, как урегулировать данную проблему", — сказал шеф американской дипломатии, имея в виду боевые действия в Донбассе.
"Конфликт на Украине подлинный. Они все еще воюют. Не каждый день, но много. Это совершенно реально", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.
Комментируя вопрос о воссоединении Крыма с Россией, он подтвердил, что Соединенные Штаты не намерены отказываться от курса на его непризнание. "Позиция США заключается в том, что это неприемлемо", — отметил Помпео. Как он утверждал, "Крым должен вернуться [в состав Украины]".
В июле 2018 года американская администрация обнародовала декларацию о непризнании воссоединения Крыма и России. Документ, который официально и публично провозглашает политикой Вашингтона непризнание возвращения полуострова в состав Российской Федерации, был опубликован за подписью Помпео.
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Комментарии
В мире , США , Украина , Майкл Помпео , Правительство Украины , Госдеп США , Киев
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