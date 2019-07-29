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Помпео рассказал о пяти случаях «вмешательства» России за последние годы 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия "вмешивалась" в выборы в США по меньшей мере пять раз за последние годы.
В ходе выступления в Экономическом клубе в Вашингтоне госсекретаря спросили, сомневается ли он в том, что Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году. "Нет. И в те, которые были до того, и до того, и еще до того. И в выборы 2018 года", — сказал Помпео.
По его словам, действующая администрация США в прошлом году "очень эффективно" защитила выборы 2018 года от иностранного вмешательства и собирается сделать это снова в 2020 году.
"Это не только Россия (вмешивается)…Есть еще много стран помимо России, которые пытаются подорвать западную демократию", — добавил госсекретарь, не уточнив, какие именно страны он имеет в виду.
На прошлой неделе Помпео заявлял, что США "сосредоточены не только на предотвращении вмешательства со стороны России, но и со стороны Ирана, Северной Кореи, Китая".
Помпео в 2011-2017 годах был конгрессменом от штата Канзас, с января 2017 по март 2018 года занимал пост директора ЦРУ.
Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, ранее заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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В мире , США , Роберт Мюллер , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , ЦРУ , Администрация США
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