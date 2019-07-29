Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео прокомментировал акции протеста в России 

RT на русском 1 час назад
Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя прошедшие в Москве акции протеста, заявил, что Вашингтон выступает за свободу выражения мнения по всему миру.
ПАСЕ отреагировала на задержания в Москве
«Вы спрашивали до этого про Гонконг, теперь про Россию… Мы всегда поддерживаем свободу выражения мнения, свободу исповедовать веру, свободу (граждан. — RT) жить так, как им кажется правильным», — сказал он.
Ранее в ГУ МВД России по Москве сообщили, что в несогласованной акции в центре города 27 июля приняли участие порядка 3,5 тыс. человек.
Представители правоохранительных органов столицы в ходе протестных мероприятий задержали 1074 человека.
RT на русском: последние новости
В ДНР заявили о гибели двух пограничников Киева при операции СБУ МВД завершило разбирательство с участниками несогласованной акции в Москве Пранкеры от имени Зеленского разыграли украинского генерала
В мире , Видео , МВД , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США попросили Путина о помощи27
Появились новые подробности убийства блогерши
Губернатор отказал жителям в сигаретах после паводка10
«Буря» в Донбассе обречена на провал203
В ДНР сообщили о расстреле СБУ украинских пограничников48
Видео
01:45
Загорелся транспортник ВВС США
Происшествия Пожары
00:20
Помпео прокомментировал акции протеста в России
В мире
23:27
США попросили Путина о помощи
Политика США
01:49
«Дело чести»: скандальный генерал ответил Зеленскому
В мире Статьи
00:20
Задержанный на митинге в Москве выпрыгнул из окна
Происшествия
01:26
«Буря» в Донбассе обречена на провал
Украина Статьи
00:47
Подсчитаны жертвы стрельбы на фестивале в США
Происшествия США
04:03
В России захотели полетов на Украину
Политика
02:09
Торчали ноги в кружевах: трагическая гибель блогерши
Происшествия Другое
00:59
Фанат разбил машину Земфиры
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение