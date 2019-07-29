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США рассчитывают на обширный диалог с Россией по вопросам нераспространения 

РИА Новости 1 час назад
США рассчитывают на широкий диалог с Россией по вопросам нераспространения, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
"У нас с ними (русскими — ред.) стратегический диалог. Мы надеемся, что это вырастет во что-то, что охватит широкий круг вопросов нераспространения, не только вопросы ядерного распространения. Надеемся, что Китай присоединится к нам в этом обсуждении. Мы считаем, что сегодня Китай должен быть частью таких договоренностей", — сказал он, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне.
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