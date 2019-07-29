США рассчитывают на обширный диалог с Россией по вопросам нераспространения

США рассчитывают на широкий диалог с Россией по вопросам нераспространения, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео. "У нас с ними (русскими — ред.) стратегический диалог. Мы надеемся, что это вырастет во что-то, что охватит широкий круг вопросов нераспространения, не только вопросы ядерного распространения. Надеемся, что Китай присоединится к нам в этом обсуждении. Мы считаем, что сегодня Китай должен быть частью таких договоренностей", — сказал он, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне.