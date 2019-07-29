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Умер старший брат короля Саудовской Аравии 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДУБАЙ, 29 июл — РИА Новости. Старший брат короля Саудовской Аравии Сальмана принц Бандар бен Абдель Азиз Аль Сауд скончался в возрасте 95 лет, сообщает саудовское информационное агентство SPA.
По заявлению королевского двора Саудовской Аравии, прощание с покойным состоится в понедельник в мечети "Масждид аль-Харам" ("Заповедная мечеть") в Мекке.
Родившийся в 1923 году принц Бандар бен Абдель Азиз по собственному желанию не занимал никаких официальных постов в королевстве. Он был отцом нынешнего губернатора провинции Эр-Рияд принца Фейсала бен Бандара бен Абдель Азиза и министра национальной гвардии королевства Абдаллы бен Бандара бен Абдель Азиза.
В последние несколько лет принц Бандар бен Абдель Азиз тяжело болел, отмечают саудовские СМИ.
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В мире , РИА Новости , Дубай , Саудовская Аравия
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