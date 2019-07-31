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США отказали Украине в расширении нормандского формата 

Lenta.ru + ещё 3 53 минуты назад
Фото: ТАСС
США дали понять властям Украины, что расширения «нормандского формата» в переговорах по Донбассу не будет. Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Безсмертный, передает РИА Новости.
«Они дали понять: на данный момент расширение невозможно. По мнению американцев, спецпредставителя в Украине достаточно», — заявил он. Дипломат отметил, что Москва и Вашингтон начали двусторонние стратегические консультации, что также может повлиять на ситуацию в регионе.
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В мире , Роман Безсмертный , РИА Новости , США
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