США дали понять властям Украины, что расширения «нормандского формата» в переговорах по Донбассу не будет. Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Безсмертный, передает РИА Новости.
«Они дали понять: на данный момент расширение невозможно. По мнению американцев, спецпредставителя в Украине достаточно», — заявил он. Дипломат отметил, что Москва и Вашингтон начали двусторонние стратегические консультации, что также может повлиять на ситуацию в регионе.