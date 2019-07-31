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В ДНР назвали условия для отвода сил на всей линии соприкосновения 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Разведение сил и средств на новых участках и по всей линии соприкосновения в Донбассе возможно только после выполнения Киевом взятых на себя обязательств об отводе вооружений и сил в ранее оговоренных местах, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
В конце июне миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение отвода сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе. Позже спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил надежду на дальнейшее разведение сил в Донбассе.
В ДНР пояснили, что разведение сил и средств должно начаться с трех пилотных участков, на двух из них украинские силовики полностью нарушила взятые на себя обязательства. Поэтому первоочередной задачей является восстановление ситуации на этих участках в Донецкой и Луганской областях.
"В дальнейшем имплементация рамочного решения может быть распространена на новые участки и даже на всю линию соприкосновения. Для этого сторонам необходимо согласовывать новые участки для разведения сил и средств, после того как украинская сторона выполнит свои обязательства на согласованных ранее пилотных участках, в частности, устранит свои нарушения на участках "Петровское — Богдановка" и "Золотое", — сказал Якубов.
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Комментарии1
В мире , Курт Волкер , ОБСЕ , РИА Новости , Киев
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