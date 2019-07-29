В ДНР заявили о расстреле СБУ украинских пограничников

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) застрелили двух украинских пограничников в ходе спецоперации в районе контрольно-пропускного пункта «Марьинка», сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Мы получили уточненную информацию по факту перестрелки между украинскими оккупантами на контрольно-пропускном пункте «Марьинка», — приводит слова Безсонова «Донецкое агентство новостей».

По словам Безсонова, сотрудники СБУ прибыли на КПП «Марьинка» для задержания уличенных в коррупции пограничников. В ходе задержания пограничники попытались скрыться, сотрудники СБУ открыли огонь, в результате чего один пограничник погиб на месте, другой скончался через 4 часа.