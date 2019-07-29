Нотр-Дам «обвинили» в токсичности

По мнению экологической ассоциация Robin des bois, власти не обеспечили безопасность жителей после пожара в соборе Парижской Богоматери. Они обратились в суд из-за загрязнения прилегающих к сгоревшему зданию кварталов свинцом, пишет Le Monde.

По данным издания, в своей жалобе в суд ассоциация упрекнула власти в том, что они «намерено подвергли опасности население», а также не предприняли достаточно мер для защиты от отравления свинцом и информирования о его опасности.

Экологи отметили, что на сгоревшей крыше собора находилось около 400 тонн свинца и пыль с его содержанием во время и после пожара сыпалась на прилегающие к зданию территории.

Несмотря на то, что 19 июля префектура полиции и мэрия Парижа пригласили журналистов, чтобы успокоить парижан по поводу рисков загрязнения свинцом, экологи утверждают, что у них «накопилось достаточно доказательств» для обращения в суд, отмечает издание.

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля, обрушились шпиль здания и крыша. По данным ТАСС https://tass.ru/obschestvo/6678738, заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар заявил ранее, что ученики школ возле собора Парижской Богоматери не подвержены риску отравления свинцом.