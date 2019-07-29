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Экологи забили тревогу из-за «тайного» свинца вокруг Нотр-Дама 

360tv.ru + ещё 3 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Экологическая организация Robin des Bois подала иск против властей из-за загрязнения свинцом территории близ Собора Парижского Богоматери. Об этом сообщила газета Le Mond.
Против кого именно подан иск, неизвестно. Жалоба направлена в суд Парижа. В ней говорится, что власти предприняли недостаточные действия, чтобы обеспечить безопасность для здоровья местных жителей, а также скрыли информацию об угрозе сразу после пожара.
«За три месяца мы собрали достаточное для подачи иска количество доказательства бездействия властей», — сказал газете президент Robin des Bois Жаки Бонмэн.
В материале отмечается, что отравление свинцом может привести к серьезным заболеваниям.
Между тем власти Парижа заявили, что приняли все необходимые меры и предоставили населению полную информацию о потенциальной опасности.
Парижский Нотр-Дам загорелся вечером 15 апреля. В результате происшествия никто не пострадал, поскольку в это время собор уже был закрыт для посещения. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция, однако внутри собор практически не пострадал, в том числе сохранились главные произведения искусства. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что намерен восстановить Нотр-Дам за пять лет.
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В мире , Экология , Эммануэль Макрон
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