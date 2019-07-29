Экологи забили тревогу из-за «тайного» свинца вокруг Нотр-Дама

Экологическая организация Robin des Bois подала иск против властей из-за загрязнения свинцом территории близ Собора Парижского Богоматери. Об этом сообщила газета Le Mond.

Против кого именно подан иск, неизвестно. Жалоба направлена в суд Парижа. В ней говорится, что власти предприняли недостаточные действия, чтобы обеспечить безопасность для здоровья местных жителей, а также скрыли информацию об угрозе сразу после пожара.

«За три месяца мы собрали достаточное для подачи иска количество доказательства бездействия властей», — сказал газете президент Robin des Bois Жаки Бонмэн.

В материале отмечается, что отравление свинцом может привести к серьезным заболеваниям.

Между тем власти Парижа заявили, что приняли все необходимые меры и предоставили населению полную информацию о потенциальной опасности.