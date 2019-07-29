На Украине начали борьбу за умы россиян

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На Украине решили создать русскоязычный телеканал для «борьбы за умы» 

ТК «Звезда» + ещё 5 42 минуты назад
В команде президента Украины Владимира Зеленского видят данный канал как государственный.
Украинские власти намерены создать «всемирный русскоязычный телеканал» с целью ведения так называемой информационной борьбы. С таким сообщением выступил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
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Он подчеркнул, что канал необходим для «борьбы за умы украинцев» на территории Донбасса и Крыма. А также для борьбы «за умы россиян на территории России».
«У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру», — цитирует его «Интерфакс».
В заключение Тимошенко добавил, что в команде президента Украины Владимира Зеленского видят данный канал как государственный. Он также сообщил, что в настоящее время власти страны ведут переговоры с частными телеканалами о передаче прав на использование «их самого классного контента».
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Комментарии5
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Интерфакс
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