На Украине начали борьбу за умы россиян 

Власти Украины намерены создать всемирный русскоязычный телеканал, рассказал замглавы президентского Офиса Кирилл Тимошенко в интервью «Интерфакс-Украина».
«У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру», — сказал он.
По словам Тимошенко, телеканал поможет Украине бороться за умы украинцев в Донбассе и Крыму и за умы русских в России.
Он отметил, что команда президента Владимира Зеленского выступает за то, чтобы телеканал был государственным. По словам Тимошенко, уже идут переговоры с частными каналами о передаче прав на использование «их самого классного контента».