На Украине начали борьбу за умы россиян

Власти Украины намерены создать всемирный русскоязычный телеканал, рассказал замглавы президентского Офиса Кирилл Тимошенко в интервью «Интерфакс-Украина».

«У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру», — сказал он.

По словам Тимошенко, телеканал поможет Украине бороться за умы украинцев в Донбассе и Крыму и за умы русских в России.