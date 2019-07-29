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На Украине начали борьбу за умы россиян 

Рамблер + ещё 6 31 минуту назад
Власти Украины намерены создать всемирный русскоязычный телеканал, рассказал замглавы президентского Офиса Кирилл Тимошенко в интервью «Интерфакс-Украина».
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«У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру», — сказал он.
По словам Тимошенко, телеканал поможет Украине бороться за умы украинцев в Донбассе и Крыму и за умы русских в России.
Он отметил, что команда президента Владимира Зеленского выступает за то, чтобы телеканал был государственным. По словам Тимошенко, уже идут переговоры с частными каналами о передаче прав на использование «их самого классного контента».
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Интерфакс
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