Борьба за умы: команда Зеленского создаст телеканал на русском языке

Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что целью создания такого телеканала стало вещание позиции Киева по международным вопросам.

Тимошенко подчеркнул, что всемирный русскоязычный канал необходим для "борьбы за умы".

Уточняется, что этим телеканалом власти Украины планируют покрывать русскоговорящее население по всему миру.

Кроме того, канал планируют сделать государственным, однако не отрицают ведение переговоров с частными компаниями.

Ранее сообщалось, что подход к русскому языку на Украине смягчат.