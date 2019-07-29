«Дело чести»: скандальный генерал ответил Зеленскому

Зеленский заставил скандального генерала оправдываться

Глуховеря — начальник полиции Днепропетровской области. Недавно в интернете было опубликовано видео, из которого становиться ясно, что в 2018 году генерал распорядился задержать остановивших его водителя патрульных и лично провел с ними беседу.

По факту публикации записи Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело о превышении Глуховерей служебных полномочий, за что ему грозит до восьми лет лишения свободы, а Зеленский потребовал увольнения генерала.

Вчера в своем фейсбуке Виталий Глуховеря заявил, что не был стороной того «конфликта», а лишь выслушал стороны и «был готов к принятию решения о привлечении к ответственности виновного».

«Однако меня заверили в решении конфликта», — рассказал генерал.

Глава днепропетровской полиции заверил, что всегда стоял на стороне правды и защиты интересов граждан, а справедливость для него единственная ценность. По этим причинам он намерен предоставить следователям свидетельства и объяснения по своему делу.