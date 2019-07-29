«Дело чести»: скандальный генерал ответил Зеленскому 

Зеленский заставил скандального генерала оправдываться
Украинский генерал Виталий Глуховеря всегда стоял на стороне правды, а справедливость для него единственная ценность. Так он сам ответил в своем фейсбуке президенту Владимиру Зеленскому, который потребовал его уволить.
Глуховеря — начальник полиции Днепропетровской области. Недавно в интернете было опубликовано видео, из которого становиться ясно, что в 2018 году генерал распорядился задержать остановивших его водителя патрульных и лично провел с ними беседу.
По факту публикации записи Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело о превышении Глуховерей служебных полномочий, за что ему грозит до восьми лет лишения свободы, а Зеленский потребовал увольнения генерала.
Вчера в своем фейсбуке Виталий Глуховеря заявил, что не был стороной того «конфликта», а лишь выслушал стороны и «был готов к принятию решения о привлечении к ответственности виновного».
«Однако меня заверили в решении конфликта», — рассказал генерал.
Глава днепропетровской полиции заверил, что всегда стоял на стороне правды и защиты интересов граждан, а справедливость для него единственная ценность. По этим причинам он намерен предоставить следователям свидетельства и объяснения по своему делу.