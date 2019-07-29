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Грузия пообещала не допустить возобновления международных рейсов в Абхазию 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Сухумский аэропорт не сможет принимать и отправлять международные рейсы без разрешения авиационных властей Грузии, заявили корреспонденту газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси в Агентстве гражданской авиации Грузии.
Там также отметили, что только грузинская сторона может быть ответственной за безопасность полетов над территорией страны. В случае выполнения таких рейсов без разрешения Тбилиси авиакомпании нарушат как международное, так и грузинское законодательство.
«Это приведет к последующим сложностям для авиакомпании-нарушителя», — отметили в агентстве.
Так там отреагировали на сделанные на прошлой неделе кабмином Абхазии заявления, согласно которым Сухумский аэропорт получает статус аэродрома совместного базирования, что дает право размещать на нем гражданские и государственные воздушные суда. «Имеется в виду, что там будет базироваться и гражданская авиация, и государственная авиация — это военная авиация, МЧС, санитарная авиация», — уточнил премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, сообщало «Эхо Кавказа».
Постановлением «О присвоении буквенного кода» международному аэропорту «Сухум» и воздушному пространству Абхазии был присвоен международный четырехбуквенный код «URAS» для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации России. Аэропорт после открытия сможет принимать от 3 до 5 тыс. пассажиров в сутки и использоваться для авиационных грузоперевозок.
Грузия закрыла Сухумский аэропорт в 1993 году, когда грузино-абхазская война завершилась утратой контроля Тбилиси над Абхазией. С тех пор грузинская сторона не сертифицировала для полетов Сухумский аэропорт.
Международная организация гражданской авиации ICAO признает Абхазию частью Грузии.
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В мире , МЧС , Деловая газета "Взгляд" , Абхазия , Грузия , Тбилиси
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