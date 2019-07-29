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«Знал бы император»: в Китае скорбят о потере Сахалина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Потеря острова Сахалин и его попадание под суверенитет Российской империи не может не расстраивать, пишет китайский журналист. Автор статьи отмечает, что остров долгое время был китайским, что могут доказать «храмы и другие памятники». Кроме того, на острове найдены солидные запасы нефти.
Китай скорбит об утрате острова Сахалин, переданного Российской империи в XIX веке. Об этом говорится в статье на частном китайском портале Sohu, передает ФАН.
«Остров был китайским долгое время, а при династиях Тан, Юань и Цин на Сахалине находились офицеры караульной службы. Храмы и другие исторические памятники доказывают, что в прошлом остров был под властью Китая», — утверждает автор статьи.
При этом «большой потерей» для Китайской народной республики (КНР) также называются нефтяные месторождения, обнаруженные на Сахалине и составляющие около 7 млрд т.
«Эта нефть может принести России около $500 млрд, и для КНР утрата Сахалина — весьма печальная», — сетует китайский журналист.
Важным историческим свидетельством, доказывающим связь Китая и Сахалина, является каменная стела, найденная на острове. На памятнике выбиты иероглифы со стихами императора Цяньлуна, правившего в XVIII веке.
«Знал бы Цяньлун, что земля, на которой он тогда стоял своими ногами, перейдет впоследствии России», — говорится в статье.
Китайское влияние на Сахалин не было закреплено никакими международными документами. Остров Сахалин был признан совместным нераздельным владением России и Японии в 1855 году по Симодскому трактату. Спустя 20 лет весь остров стал российским — в обмен японцам передали северные Курильские острова.
В результате Русско-японской войны в 1905 году Россия утратила южную часть Сахалина. При этом российское правительство отказалось выплачивать репарации и идти на какие-либо уступки.
«Военные издержки выплачиваются только странами побежденными, а Россия не побеждена. Не может считать себя побежденною страна, территория которой почти не подвергалась нападению со стороны неприятеля… Только в том случае, если бы японские войска победоносно заняли внутренние области России, страна могла бы понять возбуждение вопроса о возмещении военных издержек», — заявили тогда русские дипломаты.
После Октябрьской революции и гражданской войны японские войска оккупировали и северный Сахалин. Но по итогам Второй Мировой войны весь остров перешел под власть СССР. За время нахождения южного Сахалина в составе Японии, на остров приехало большое количество японцев и корейцев. Конкретное количество неизвестно, однако после завершения Второй Мировой около 400 тыс. японских жителей Сахалина были депортированы в Японию советской властью.
Сахалин — крупнейший остров Российской Федерации. По объему разведанных запасов газового конденсата Сахалинская область занимает 4-е место в России, газа — 7-е, по запасам нефти и угля находится на 13-м и 12-м местах соответственно.
Сейчас на острове проживает около полумиллиона человек, русские составляют около 90% населения, еще 5% — корейцы. %
Сахалин — важный регион, в котором реализуется большое количество государственных экономических и инфраструктурных проектов. В 2017 году президент России Владимир Путин заявил, что готовится к реализации проект транспортного перехода между Сахалином и японским Хоккайдо.
«Мы настроены на реализацию двусторонних и многосторонних инфраструктурных проектов, которые свяжут наши экономики и рынки. Имею в виду, в том числе, энергетическое «суперкольцо», объединяющее Россию, Китай, Японию и Республику Корея или транспортный переход между Сахалином и Хоккайдо», — написал Путин в своей статье.
Отдельную известность получил нефтегазовый проект «Сахалин-2». В рамках проекта под эгидой «Газпрома», а также компаний Shell, Mitsui и Mitsubishi, на острове ведется добыча полезных ископаемых.
Как сообщает НСН, весной 2019 года Владимир Путин сообщил о возможности расширения проекта «Сахалин-2». Об этом глава государства заявил на заседании круглого стола, которое состоялось в рамках форума «Один пояс — один путь» в Пекине.
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В мире , Азия , Статьи , Владимир Путин , Газпром , Shell , Правительство РФ , Китай
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