В США умерла самая умная собака в мире

Бордер-колли по кличке Чейзер знала более 1000 слов.

В штате Южная Каролина у психиатра Джона Пилли жила собака по кличке Чейзер, породы бордер-колли, прославившая себя и своего хозяина на весь мир. Джон Пилли купил Чейзер в 2004 году. Психиатр на пенсии решил провести эксперимент: он тренировал свою питомицу ежедневно по 4-5 часов. Пилли показывал собаке разные предметы, произносил четко их названия около 40 раз, после чего прятал и просил найти.

Обучение бордер-колли длилось около 3 лет. В результате была разработана уникальная методика тренировки, благодаря которой Чейзер запомнила 1022 слова. В основном это были имена существительные: нарицательные и собственные.

Хозяин собаки для своих занятий использовал около 800 мягких игрушек, 116 различных шаров, 26 фрисби и различные пластиковые предметы, пишет Independent.

В прошлом году умер хозяин Чейзер. Джону Пилли было 89 лет. Собакой продолжила заниматься его дочь Бьянка, которая помогала отцу в дрессуре. Она называла работу Джона Пилли «неизведанной территорией в исследованиях когнитивных функций животных». Также женщина сообщила, что собака скончалась в возрасте 15 лет от естественных причин. Чейзер похоронили на заднем дворе с другими питомцами семьи. Журналисты называли ее «самой умной собакой в мире».